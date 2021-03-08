今年的灌籃大賽缺乏明星坐鎮，參賽者更只有寥寥3人。傳奇球星魔術強生推文表示：「坦白說這不是我看過最刺激的灌籃大賽。」球迷贊成他的看法，主要是因為缺乏明星，沒人真正在乎這些菜鳥的勝負(賭盤的賠率也是3人相近)。還有人認為「有得看就要知足了」，畢竟這是聯盟硬要辦的。

That is how you start off the dunk contest. 👏👏 pic.twitter.com/8jBFIDaUZj — House of Highlights (@HoHighlights) March 8, 2021

為何高人氣球員不願參加灌籃大賽？賽事的評分制度恐怕也是原因之一。球迷都記得去年戈登(Aaron Gordon)「被做掉」的鳥事，戈登飛越身高226公分的聯盟第一長人佛爾(Tacko Fall)把球灌進去，身為評審之一的「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)偏袒小瓊斯(Derrick Jones Jr.)而只給戈登9分，讓戈登以1分之差飲恨。今年的決賽輪改用評審投票制，5位評審直接投票決定勝者。

2006年，奈特羅賓生(Nate Robinson)因為身高較矮，灌籃失敗的次數非常多，但評審沒有因此給他扣分，還拿了冠軍，雖是鼓勵球員嘗試困難動作，但對於其他第一灌就成功的參賽者較不公平。NBA為此也改變過制度。

拓荒者前鋒西蒙斯(Anfernee Simons)雖在決賽輪想表演「親籃框灌籃」，TNT主播也稱讚他的創意，「如果他真的親到就是50分(滿分)了。」但從慢動作重播看來西蒙斯的嘴唇和籃框距離有點遠，被球迷揶揄是「噘嘴灌籃」。他就靠這記嘟嘴灌籃拿下冠軍，有些尷尬，考量他身高190公分不算特別高，這個彈跳力也是很驚人。

(中時新聞網)