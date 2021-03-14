南山高中廖偉皓展現灌籃美技，贏得HBL明星賽灌籃大賽冠軍。（陳怡誠攝）

睽違12年再度舉辦的HBL全明星賽今天在台大綜合體育館登場，展現球員彈跳力的灌籃大賽，南山高中高三廖偉皓兩次挑戰都是一灌就成功，各獲得50分滿分，以總分完美的100分榮登灌爛大賽冠軍。

這次灌籃大賽參賽者有南湖高中李盛新、泰山高中王幼恩、能仁家商鄒子羲、南山高中李佑薰、光復高中張俊生、高苑工商郭俊言、南山高中廖偉皓及高苑工商傅發翔（依照出賽順序）許多參賽者沒有一灌就成功，而廖偉皓第一次嘗試180度轉身反手爆扣一扣成功，獲得5位評審點頭叫好，給了他滿分50分，第二次嘗試時，廖偉皓再次使出反手扣籃，加上拉竿背後的美技、再度一灌成功，滿分50分再度當之無愧。

廖偉皓透露，就是練球結束自己多練一下灌籃動作，「在參加灌籃大賽前冶練不到5次吧，也想過挑戰運球打板灌籃，不過難度太高還是先不使用，也很訝異獲得100分。」廖偉皓並說，看到前面許多參賽者失敗，也是會緊張，但也沒想把動作調的很簡單。

廖偉皓表示自己不是天生彈跳力就好，高二才第一次灌籃，是在練球時完成，還是一次單手灌籃，能夠用這個灌籃大賽冠軍讓高中籃球生涯有個美好回憶也不錯。

(中時 )