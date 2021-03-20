備戰桃園市義消競技大賽義消菁英提前競技。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

義消競技是義勇消防人員的盛事之一，去年因疫情影響而取消，桃園市政府消防局將於今年五5月辦理全市義消競技大賽，消防局第四大隊20日在龍潭運動公園辦理義消會操，挑選菁英好手屆時將代表大隊出征。

競技共分為五項，包含基本繩結、著裝競賽、負重救生、拔河競賽及小幫浦射水，每項競技都與消防工作有關，義消人員利用晚上下班時間苦練，讓消防技能更加純熟，除了要求速度外，還要注重細節。尤其負重救生需穿上20公斤的裝備並拖行重達66公斤的假人，實在不簡單。

此次會操活動，參加人數近四百人，除了向民眾展現義消專業的競技比賽外，還結合了宣導活動，由防火宣導義消將防火防災的專業知識教導於民眾。

消防局第四大隊長戴明杉表示，藉由此次會操及宣導活動，除了切磋消防技能外，亦能讓民眾看見這群默默付出的無名英雄。義消們平時都有自己的工作，晚上利用時間訓練、學習，與消防人員互相配合，努力守護著我們的家園，希望大家能給他們一個肯定。

(中時 )