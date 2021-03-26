中華電(2412)「廣結盟」策略延伸至金融業，攜手金融科技業者，以電信大數據及AI技術，發展消金及企金信評風控服務，領航金融業創新與應用。中華電宣布，攜手國內徵信科技龍頭中華徵信所公司，強強聯手結合雙方優勢，提供企業AI信評服務，協助金融業以更多元的第三方資訊及AI技術，提升風控的精準度及徵審的效率，也協助信用資訊較不足的小型或微型企業，提高核貸成功機會，共創雙贏。

中華電是國內電信業者協助金融業金融科技(Fintech)創新的領航者，中華電於2018年即聯手開發金旗下之凱基銀行，推出國內首例的電信X金融科技的金融監理沙盒實驗計畫，提供中華電信行動用戶以手機門號完成身分認證，不須臨櫃辦理即可加速線上完成申貸作業，並運用電信AI信用評等做為核貸的參考。2019年8月實驗成功出沙盒，目前中華電已提供金融業者消金風控應用。

近年中華電運用電信大數據及AI技術協助國內各產業以數據驅動（Data-Driven）進行數位轉型，以金融業為例，中華電目前除提供消金及企金信評服務外，尚有精準行銷、經營分析、Martech及風險管理等應用面向。

(時報資訊)