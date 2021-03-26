日本首相菅義偉今天在參議院預算委員會答詢時表示，他4月出訪美國與美國總統拜登會談時，將邀請拜登出席東京奧運。

日本放送協會（NHK）、時事通信社報導，菅義偉被問及東京奧運是否會邀請拜登與會時回應，2月舉行七大工業國集團（G7）視訊高峰會議時，「各國領袖對於要成功舉辦東奧有所共識，當然會這麼做（邀請拜登）」。

由於全世界武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，菅義偉也說，將透過國際會議或與各國元首會談的機會，再次傳達日本舉辦安心與安全奧運的決心。

(中央社)