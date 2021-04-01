在國家運動訓練中心培訓的運動好手們，是新冠肺炎疫苗優先施打的對象之一，教育部體育署競技運動組組長藍坤田表示，目前第二批選手也施打完畢，選手們目前的不良反應主要是當初流行疫情指揮中心說明提到的發燒、痠痛，此外無其他不適反應。

藍坤田指出，首批登記施打疫苗的選手、教練及團隊成員，經過醫生診療評估身體狀況及個人參賽行程後，有33人施打完畢，第二批登記並在今天完成施打的，共有桌球、跆拳道、拳擊、划船、田徑、角力6種項目44人，此外還有5名網球選手、1名帕運選手及14位中華成棒隊情蒐小組成員，也通通施打完畢。

至於副作用方面，藍坤田表示和國訓中心聯繫後，得知目前施打完畢人員中，身體不適情況有發燒或痠痛，此外並無其他不良反應，這些症狀通常2天後就緩解。

東京奧運代表團估計1000人施打新冠肺炎疫苗，以近期需要出國參加重要賽事者優先施打，選手也會根據賽程來決定是否現在就接種，如果是近日就要出賽的，可待完成賽事後回國隔離檢疫後再安排時間施打，而接種疫苗不是強制性，選手和其團隊可以評估後決定，假如原本不願施打、後來改變心意的，也可以排入接種名單。

(中時 )