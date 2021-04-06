投資人在近期的大漲後進行獲利了結，周二日本股市下跌。此外，投資人對日本若爆發第四波疫情將造成的經濟衝擊感到擔憂，亦打擊市場信心。

周二日經225指數收跌392.62點或-1.30%，為29696.63點，從周一突破三萬大關當中跌落。東證一部指數收跌29.20點或-1.47%，為1954.34點。

三菱UFJ摩根史坦利首席投資策略師Norihiro Fujito表示，投資人在過去數日的大漲後出脫股票。他們也對國內外持續增加的新冠肺炎病例感到擔憂。日本政府在防止病毒擴散方面的措施可能沒有任何成效，這也表示經濟可能持續受到衝擊。

日經指標性巨頭公司，Uniqlo營運商迅銷(Fast Retailing)跌1.5%；軟銀集團跌1.12%；東京威力科創跌2.27%。

受疫情重創的旅遊休閒股在今年出現反彈，周二則下滑。全日空控股跌2.31%；日本航空跌2.44%；東京迪士尼營運商Oriental Land跌1.87%。

日本衛生單位周一指出，相當擔憂新冠變種病毒正在驅動第四波疫情。目前距離東京奧運僅剩109天。

瑞士信貸周二最新表示，與Archegos資本管理相關的影響損失將高達44億瑞士法郎(約47億美元)，投資人並擔憂Archegos對其他金融公司的潛在影響。

在東證33大類股中，銀行股是表現第三差的族群。瑞穗集團大跌2.83%；三井住友金融集團跌2.25%；三菱日聯金融集團跌2.06%。

隨著油價下跌，油氣探勘商Inpex下跌2.83%；日本石油探勘跌2.1%。

(時報資訊)