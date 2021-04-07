衛福部疾管署今日公告公費四價流感疫苗採購結果，國光生(4142)得標368萬劑，佔總採購量近6成，總金額8億8518萬元。除了國內流感疫苗訂單外，海外市場除持續爭取泰國、中國大陸、土耳其訂單外，各國訂單皆陸續洽談中，預估今年國內外流感疫苗供應量有望超越去年。

衛福部疾管署今年釋出632萬劑公費流感疫苗採購數量，國光生技標獲368萬劑，佔近6成數量。針對自費部分，國光亦規畫提供約10至15萬劑四價流感疫苗提供施打，確保充分滿足全民防疫需求。

去年因新冠肺炎肆虐，提升民眾施打流感疫苗意願，一度造成疫苗供貨吃緊，今年疫情未見消卻，市場預估全球流感疫苗需求量仍會成長。對此，國光生技表示，目前國光生技流感疫苗總產能每年可達800萬劑，足以供應市場所需。公司也計畫提高疫苗原料雞胚胎蛋進貨量，並提早開始各年的流感疫苗原液生產，配合生產及工作人員調度，調整完成後產量可提升至每年約1500萬劑。

海外訂單部分，接續去年提供泰國、中國大陸及歐洲等三地流感疫苗外，另有多國訂單皆陸續洽談中，預估今年國內外流感疫苗供應量應有機會比去年成長，本土疫苗國際化逐步拓展中。

除此之外，作為本土疫苗廠商龍頭，國光生技也積極投入新劑型流感疫苗開發，已和昱厚生技簽定合作意向書(MOU)，雙方有意針對流感疫苗合作開發不同劑型疫苗，如鼻噴劑型流感疫苗，進一步深化本土疫苗研發實力。

(時報資訊)