美國嬌生（Johnson & Johnson）新冠疫苗爆出品管出問題，美國工廠員工不慎將AZ疫苗及嬌生疫苗的原料混合，毀了1,500萬劑疫苗生產。

美國嬌生（Johnson & Johnson）公司研發的新冠疫苗爆出品管出問題，一間美國工廠的員工在生產疫苗時，不慎將AZ疫苗與嬌生疫苗的原物料混合，一共毀了約1,500萬劑嬌生疫苗生產，不過嬌生強調，這批疫苗是在生產過程中就發現問題，並未加工成成品、流入市面。

綜合《紐約時報》（New York Times）、美國新聞網站Axios報導，美國製藥公司「Emergent BioSolutions」一間位在馬里蘭州巴爾的摩的工廠和嬌生及阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽約，生產嬌生新冠疫苗及AZ疫苗，不過工廠員工數周前不慎將AZ疫苗與嬌生疫苗的原料混合，毀了1,500萬劑嬌生疫苗的生產。

嬌生3月31日也發布聲明證實，在品質控管「Emergent BioSolutions」工廠的生產流程時，發現一批原物料的品質未達標準，不過也強調這批原物料尚未進一步加工成成品。

嬌生指出已經派專家進入工廠，監督生產流程。

報導指出，美國工廠的人為疏失並不影響目前已經交付、讓民眾接種的嬌生疫苗，因為這些疫苗是由荷蘭生產。

不過這起人為疏失將影響嬌生疫苗未來在美國的交付，嬌生原本預定4月生產、交付數千萬劑疫苗。

另外值得注意的是，「Emergent BioSolutions」的巴爾的摩工廠尚未獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）授權生產嬌生疫苗，這起疏失預計將讓FDA延後批准授權。

美國總統拜登目標在5月底前，提供足以讓所有美國成人接種的疫苗劑量，儘管嬌生可能延後出貨，但美國官員指出，應該不至於影響拜登的目標達陣。

(中時新聞網)