法國去年7月曾進行疫苗施打意願調查，發現有28.8％民眾無論如何都不想打疫苗，而71.2％則在特定因素下可能接種疫苗。若疫苗效果達9成以上，疫苗遲疑的比例就會降低60％；若副作用比例低於10萬分之1，則會降低39％；若疫苗製造地區改為大陸，則增加187％的疫苗遲疑比例。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

歐洲疫情持續失控，超過7成國家的有效病例再生數都大於1，原因指向疫苗接種率不足。公衛學者指出，截至3月底，歐洲接種第1劑疫苗的比率為12.63％，其中有5國低於平均。學者憂心，疫苗接種率不高，存活下來的病毒抗性將增加，產生新變種病毒的可能性也會提高。

台大公衛學院今舉辦「新冠肺炎防疫科學線上直播」，探討全球族群免疫危機及威脅。公衛學者任小萱引述歐洲資料時指出，超過7成的歐洲國家有效病例再生數都大於1，疫情持續散播中。

截至3月底，歐洲平均接種1劑疫苗的比例為12.63％，而克羅埃西亞、希臘、瑞士、波士尼亞與赫薩哥維亞，以及西班牙均低於平均值，介於0％到11.37％之間。

任小萱表示，歐洲民眾想要接種疫苗的意願非常低，這也說明了為何當地的疫情持續失控中。目前接種率最高的是英國，接種率為46％，和第2名21％的塞爾維亞及匈牙利差距很大，第3名則是16％的芬蘭，第4名則是15％的愛沙尼亞。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，英國在疫苗接種的情況「脫歐」的很清楚，接種率有46％，接種的多是AZ疫苗，表示AZ疫苗還是有效，至少疫情已經控制住。

對於哪個國家疫苗遲疑現象最嚴重？任小萱以法國為例，當地的有效再生數已經從1.38升至1.47。該國去年7月曾進行疫苗施打意願調查，發現有28.8％民眾無論如何都不想打疫苗，而71.2％則在特定因素下可能接種疫苗。若疫苗效果達9成以上，疫苗遲疑的比例就會降低60％；若副作用比例低於10萬分之1，則會降低39％；若疫苗製造地區改為大陸，則增加187％的疫苗遲疑比例。

任小萱表示，隨著疫苗陸續問世，多數疫苗都是歐洲生產，且效果多達9成以上，今年法國根據去年的調查，原預期會有約60％民眾願意接種，但實際上願意接種者僅約50％，顯示疫苗遲疑的比例很高。對比同時開打的美國，3月底左右法國僅13.37％民眾接種1劑疫苗，美國則有31.16％，差異很大。

陳秀熙表示，疫苗遲疑者以年輕人居多，因此歐洲有想要改變疫苗接種的優先順序，讓老年人先打，原因是怕年輕人不打，導致病毒傳染老人，造成重症、死亡等，但其實這是治標不治本的方式。年輕人有知的權益、選擇的權益，但接種率不高，對全球的群體免疫仍有威脅。

令陳秀熙擔憂的是，若疫苗開打後，接種情況不理想，生物學上容易產生一種現象，存活下來的病毒抗性將增加，產生新變種病毒的可能性也會提高，希望歐洲趕快有明確的疫苗施打政策方向，減低疫苗遲疑問題，讓族群免疫回到預期。

(中時 )