過去被稱為草莓族的7年級生即將邁入40歲，轉眼已是具勞動價值的中生代，卻陷入高房價、晚婚生子等經濟壓力，台灣人壽特推出「台灣人壽安樂無憂專案，建議善用美元保單主約及附約配置，使精打細算的40世代族群，同時滿足保障與退休雙重需求。

根據內政部統計2020年台灣出現「生死交叉」，死亡人數首度超越新生兒數，正式進入人口負成長，面對少子化及高齡化的社會問題，首當其衝就是這群7年級生，正面臨二大隱憂，首先為家庭責任，現代人晚婚生子，孩子還在學齡階段，家庭支出也維持高峰，因此，家中經濟支柱承受不起意外事故的發生；再者是退休風險，依內政部2019年最新資料，國人平均餘命已來到85.42歲，這也顯示要準備更多的退休金，而40歲正是準備退休金的關鍵時間。

台灣人壽表示，在高齡、少子化的社會結構下，整體來說建議透過每月存入逐步累積，盡早準備達到時間複利的效果，更重要的是，退休規劃是否完備，也影響著下一代的孝養壓力。

台灣人壽建議，在國內低利以及台幣走升的背景，可透過「台灣人壽安樂無憂專案」以美元收付為配置，其中專案主約「台灣人壽安樂美元利率變動型遞延年金保險」可分期投入累積退休年金帳戶，以40歲男性，繳費20年，年繳保費5,000美元，以目前宣告利率和年金表預估，到64歲屆滿時，選擇年金給付保證期間20年，每年領回約5,790美元，最長可領45年到110歲，活到老領到老，不用擔心長壽風險。

若再搭配「台灣人壽無憂美元遞減型定期壽險附約」同樣以40歲男性舉例，繳費20年，保障期間到64歲屆滿，表定年繳保費640美元，第一年投入就有高達156倍的10萬美元身故保障，依照愈接近退休年齡，其家庭責任逐漸減少來設計遞減型保險金額，配合家庭責任週期讓每筆保費發揮最大的效用。

「台灣人壽安樂無憂專案」滿足家庭責任及退休二大需求，讓小錢變大錢，創造保險最大價值，孩子無憂成長、父母安享樂退的美好願景。

(中時 )