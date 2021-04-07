中央流行疫情指揮中心原本向德國BNT購買500萬劑的BNT疫苗，但等了2個多月至今無下文，對此，指揮官陳時中今（7日）在記者會上表示，若BNT疫苗的到貨日期比莫德納疫苗晚，我方可能就無法接受。

我國先前曾表達採購BNT疫苗的意願，至今都沒有下文，陳時中指出，若BNT疫苗到貨日期比莫德納晚，我方就無法接受，可能就沒有需要，他也強調，莫德納疫苗與BNT都是採用mRNA平台，兩者的安全性差不多，只是國內討論度、知名度較不足。

而指揮中心近日修正藥害救濟辦法，遭外界質疑是為排除疫苗接種的障礙，將中間模糊地帶的副作用患者排除與疫苗關聯，陳時中表示，近期修正藥害救濟辦法主要是根據WHO所公告的準則，至於外界對接種疫苗者的權益有疑慮，將召集ACIP專家就一些模糊地帶來訂出準則，讓相關賠償以及判定是否與疫苗有關能有一個準則。

針對國產疫苗的部分，陳時中也預告，目前採購談判已到律師修正文字的地步，最快一周內就會有具體的簽約消息。

(中時 )