日盛投信1日表示，在今年第一季道瓊指數累計上漲7.76％，標普500指數上漲5.77％，那斯達克指數上漲2.78％，三大指數均連續四個季度上漲，3月份亦同步收紅。在1.9兆美元的救濟法案後，拜登如預期推出的2兆美元基建方案，有利於後續美國經濟表現，並提振股市信心。

日盛全球智能車基金經理人王亨表示，拜登在3/31公佈2兆美元基礎建設計畫，目標創造優質就業機會，其中綠色基建最受到關注；拜登呼籲在電動汽車、可再生能源和電網方面進行大規模投資，以此作為支持美國經濟並應對氣候變化廣闊藍圖的一部分。拜登有意投入約1,740億美元的政府資金用於電動汽車計畫，包括重組工廠和增加國內材料供應、對電動汽車購買者的稅收優惠、電動校車改造和建設全國範圍的50萬個電動車充電站。綠色基建推出，電動車相關族群將再次得到上漲動力，美股的牛市亦將繼續。

王亨指出，由於歐洲加碼補助電動車，加上中國政策轉為有利，2020年新能源汽車在中國、歐洲市場大放異彩。進入2021年，主要消費大國銷量依然強勁，根據研究機構統計，預估2021年全球電動車銷量將超過500萬輛，同比增68％，至2025年球電動車銷量約1,643萬輛，在全球碳減排趨嚴下，電動車中長期趨勢明確，建議可伺機布局智能車概念族群。

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