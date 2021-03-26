在中國大陸長期經營中歐鐵路的台驊投控指出，蘇伊士運河阻塞，貨主開始搶中歐鐵路艙位，運價也開始上漲，目前每箱（20呎櫃）運價運價約6千美元，後續看漲，讓去年因為海運缺櫃出現大爆滿的中歐鐵路再現高峰。中歐鐵路運輸時間只有海運的1／3，運輸成本僅有空運一半。

去年第四季因為貨櫃船運市場缺艙缺櫃，大量貨載湧向中歐鐵路，中歐鐵路曾在近月內四度封閉櫃場暫停收貨，運價最高曾經破萬美元，一般行情約7千美元，在疫情發生前，運價則約在3到4千美元，農曆年後運價回落，目前約6千美元。

台驊去年中歐鐵路裝載量達8,583箱，較2019年的1,677箱成長409％。該集團自2014年開始經營中歐鐵路，初期以鄭州/蘇州兩站做為示範據點，之後推廣至重慶、成都、武漢、合肥、義烏、大連等。

根據大陸國鐵集團統計，2020年中歐班列累計開行1.24萬列、運送113.5萬箱（20呎櫃），年增率分別為50％與56％，綜合重箱率達98.4％，年度開行數量首次突破1萬列，單月開行平均在1,000列以上。

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