五股民宅爆炸27歲男斷掌只剩一根指頭，警消找出10多塊肉碎送醫（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市五股區新五路民宅26日深夜0時發生爆炸事件，27歲陳姓男子被炸到左手斷掌，只剩一根指頭，警消獲報後先將意識清楚的陳男送往淡水馬偕醫院救治，消防人員又回來蒐集被炸成四散的10多片碎肉，一度傳出為行動電源釀禍，陳男自己則供稱是在廚房煮東西，但警消初步研判事故地點為客廳，詳細爆炸原因仍待調查。

五股區新五路三段一棟民宅26日深夜0時發生爆炸事件，炸飛27歲陳男手掌，陳男上胸也出現燒燙傷勢，現場一度傳出疑為行動電源釀禍，但據救護人員透露，發生地點是在客廳，另外陳男自己向警方表示，是他要去廚房煮東西時發生意外，他和28歲汪姓女友未有吵架情事，送醫時女友隨侍在側，警方偵查隊已介入調查。

據了解，陳男被炸飛手掌的情形相當嚴重，救護人員將他送醫後，回到現場收集殘肢，由於殘肢過小且四散現場，警消花了一番時間才陸續找回陳男的殘肉送醫，然而由於殘肢過於零碎，要接回來恐怕很有難度，陳男除斷掌外，上胸也有燒燙傷，目前人正在手術中，詳細爆炸原因仍待調查。

(中時 )