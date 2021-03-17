去年7月成立的台灣三對三籃球聯盟（T3BA），旗下聯賽預計最快今年5月底開打，目前計畫打16站賽事加1站總冠軍賽，前兩名隊伍更可獲獎金，希望提供國內籃球更多舞台。

中華民國籃球協會秘書長李一中表示，三對三籃球從2017年成為正式競賽項目，中華隊選手們也努力參加賽事爭取好成績，目前女籃三對三還要參加東京奧運三對三會內賽的資格賽，未來協會也會努力支持並籌組符合國際籃總（FIBA）的賽事，提供選手增加經驗，「籃協這邊也會幫忙送T3BA計畫給體育署，並獲得補助，未來會朝企業聯賽方式競賽。」

T3BA的會長陳秉澤和技術顧問劉孟竹表示，雖然還待領隊會議討論更詳細的賽事規劃，不過目前T3BA賽事計畫進行16站賽事、目標規模有12隊參賽，目前已經有九太科技、台新夢想家、桃園戰鬥猿、台寧體育及義大137五隊確定報名，也有SBL超級籃球聯賽、P. League +（PLG）球隊口頭表示支持，也已經訂購符合國際籃總FIBA規定的地板、籃框，打算在六都甚至離島都安排賽事。

現在帶領義守大學、三民家商籃球隊的女教練謝玉娟補充，很樂意看到有更多舞台給球員，三對三和五對五籃球不同，她也在摸索，也很希望未來有支屬於高雄的球隊，或許如果高雄市政府願意幫忙，也可以在三民家商附近的瑞豐夜市十字路口封街辦比賽，相信也是不錯的嘗試。

T3BA計畫最快5月底開打，就是要等SBL、PLG整個賽季結束才會開始，放眼培養更多三對三人才，在2024年達成讓中華三對三男籃、女籃一起進軍巴黎奧運的目標。

(中時 )