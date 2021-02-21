變性網紅「罔腰」對外聲稱懷孕，並公開孕肚及腹部超音波照片。對此，台北市長柯文哲19日直言，「吃太飽啦」，這消息一聽就是違反醫學知識，看看就好。柯文哲神回，引發網友熱議，笑說「這失言得恰到好處」，另有不少人點名民進黨立委范雲，好奇民進黨婦女部怎麼沒為此發聲。

對於罔腰宣稱懷孕一事，柯文哲在社交軟體Clubhouse聊天時表示，「吃太飽啦」，並指出受精卵要放哪？變性只是外觀變性，體內器官沒有改變，而懷孕要有子宮，放腹腔沒辦法著床，一聽就是違反醫學知識，怪怪的，反正看一看就好，覺得不合理就跳過去了。

柯文哲的回覆，在PTT論壇引發熱議，網友表示，又失言了，「你說人家肚子裝大便嗎？」「阿北一出口就知有沒有」，但也有人認為此事柯文哲的失言「恰到好處」，但以一個醫生的看法來說，柯文哲還是太溫和，「這件事根本騙局」。

柯文哲稱罔腰懷孕是「吃太飽」，引發網友討論。（圖／摘自PTT）

不過，一向關注女權的民進黨立委范雲也意外被點名，網友說，「民進黨婦女部預備」「范雲、雞排妹、賴品妤出來放風囉」「民進黨婦女部終於有事情可以做了」「民進黨婦女部題材GET」。

罔腰懷孕事件讓外界霧裡看花，就連前男友「鳳梨」也無辜捲入其中，成了媒體追問的對象之一，讓他既生氣又無奈，日前在IG開直播大吐苦水，表示睡醒手機電話、LINE就被記者打爆，且兩人分手快1年了，怎麼還什麼事情都要問他，氣喊「我這個樣子看起來有像Doctor嗎？」

(中時新聞網)