國民黨主席江啟臣與台北市長柯文哲同台出席「願景台灣2030」論壇，引發藍白合作聯想，國民黨稱該黨網路聲量已超前民進黨，但民眾黨則毫無變動，民眾黨則酸柯文哲的聲量以4倍差距狠甩江啟臣。對此，國民黨青年部主任陳冠安回擊，柯文哲的聲量雖然些微比江高，但憤怒數卻是江的4倍。

陳冠安嘲諷，從民眾黨沾沾自喜柯文哲聲勢成長這件事來看，顯示民眾黨現在還是處於「全黨造一人」的思維邏輯，黨主席作為黨的領導人，除了成就個人外，最重要的工作應該是成就黨，如果出現黨主席一人聲勢上漲，黨的聲勢卻不受影響，黨與黨主席脫鉤，然後其他人還樂於宣傳這件事，那黨就永遠只有工具性利益，用來造就某一人，而並非是理念聚合體。

對於民眾黨發言人蔡峻維說藍白同台新聞發酵這幾天，柯文哲聲量大幅成長，且遠勝江啟臣，陳冠安說，柯文哲聲量高於江啟臣是對的，國民黨的數據也是這樣顯示，不過，柯的聲量雖然些微比江高，但憤怒數比卻是江的4倍，也就是說，柯所獲得的網路討論不是高於江啟臣4倍，而是負面聲量高於江4倍。

陳冠安指出，從大數據來看，明顯可以看出柯文哲大於民眾黨的趨勢，因為在此期間柯文哲雖然聲勢成長，但民眾黨卻近乎毫無成長，這也是民眾黨發言人的一個誤解，他當初是拿國民黨與民眾黨做對比，民眾黨發言人卻拿柯文哲與江啟臣對比來反駁。

(中時 )