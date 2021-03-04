美國在台協會台北辦事處長酈英傑4日早上9點多現身基隆市政府，市府雖證實，但也不願透露，僅說明是私人行程，尊重對方。

據了解，酈英傑上午9點多從基隆市政府大門口進入，至於停留多久不得而知，但接近中午約11點多民間團體「333政黨聯盟」因不滿圓環蔣公銅像遭分屍前來抗議，知情人士透露，在抗議團體抵達之前，酈英傑已悄悄離開。

對此，基隆市政府晚間證實，酈英傑確實有到市府拜會，但因行程未公開，基於尊重對方考量，不方便對外說明談話內容，市府人員也不願多談。

林右昌去年3月率市府團隊團赴美訪問11天，當時台北市長柯文哲也將訪美，2人行程重疊性很高，外界認為雙方較勁意味濃厚，林右昌也對外證實，自己拜會的官員層級應該和柯文哲一樣，但單位會多一些。

而林右昌近年來施政滿意度持續上升，被外媒譽為台灣政壇「黑馬」，未來不管是參選台北市長或入閣，備受矚目，此次與美國在台協會台北辦事處長酈英傑會面，究竟雙方對談為何，也令外界好奇。

(中時 )