勞保年金預計將於2026年破產，行政院長蘇貞昌多次表態，只要政府不倒，勞保不會倒，不過，國民黨立委蔣萬安今質疑，政府一再喊話安撫，卻遲遲沒有提出方案，政府何時會提出勞保改革方案，蘇貞昌說，整體方案要詳細傾聽、盤整，不會貿然提出。

蘇貞昌表示，勞保年金關係到勞工朋友，政府態度是政府不倒，勞保不會倒，去年政府撥補200億元，今年撥補220億元，相關改革方案必須要通盤檢討，多聽各方意見，政府目前還沒盤整好，還在廣聽各界意見階段。

蔣萬安質疑，勞保基金去年短絀480億元，明年恐達到上千億元，勞保基金加速破產，政府卻持續用空洞的保證，至今還在喊話安撫，究竟何時會提出勞保改革方案。

蘇貞昌表示，政府先表達態度，如何確確實實改革，讓勞保基金更穩定，這是要努力的地方，不是貿然想到哪裡就做到哪裡，政府會持續努力，屆時方案提送立法院懇請支持。

民進黨立委林宜瑾則是關注健保署擬「取消藥費200元以下免自付額」，以及追問紓困預算中的「醫療機購申報醫療費用低於前一年同期百分之八十之差額」進度。

衛福部長陳時中回應，藥費自付額的調整程度還會再研議，目標是引導民眾達成醫療分級。而針對紓困「醫療機購申報醫療費用低於前一年同期百分之八十之差額」是否盡快核定？蘇貞昌則回答「可以」。

(中時 )