囤房稅政策遲遲未出，引起在野立委質疑與網路輿論。財長蘇建榮15日親上火線向媒體說明，現階段目標是抑制短期炒作房價，因此先修正房地合一稅2.0，但囤房稅政策關鍵在地方稅基、囤房定義、轉嫁成本等問題，因此暫緩腳步，積極研擬可行措施，未來待行政院健全房市小組討論才會決定推出時程。

蘇建榮認為，房屋稅重點仍在地方政府，房屋稅率目前是由地方政府自行訂定、課稅稅基也是由地方的不動產評價委員會所訂，

房屋稅為稅基乘上稅率，現在各界討論的是針對非自住房屋訂定較高房屋稅率，但蘇建榮坦言，事實上課稅最重要的是稅基，即便中央調高稅率，若遇到地方不執行、甚至調降稅基，最後也是成效有限，像是近幾年部分縣市明明房價、地價都漲，仍調降公告地價，未能真正反映房市趨勢。

此外，蘇建榮也反問囤房定義，現行住家用房屋三戶以內視為自住房屋，第四戶以上則算非自住房屋，落入「囤房稅」課稅範圍，但實際上不是所有非自住房屋的使用都是為了「囤房」，例如以BOT辦理的大學宿舍，或因繼承僅持有一部分的房產，並非要打擊的囤房對象。

再者，蘇建榮也強調產生稅負轉嫁房客的問題，像南韓調漲房屋稅並限定房租漲價比率、卻引起全國租金齊漲，這是財政部擔憂的前車之鑑。

(工商 )