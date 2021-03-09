基隆市教育處與培德駕訓班合作舉辦「幼兒交通安全體驗」活動。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

幼兒於活動後獲體驗證書。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市教育處與培德駕訓班合作舉辦「幼兒交通安全體驗」活動，今年總計舉辦10場，共300多位大班幼生參與，幼兒們戴著安全帽身穿全套護具，騎著腳踏車闖關重機考場，並於活動後頒發體驗證書。

「幼兒交通安全體驗」活動，由駕訓班講師教導小朋友如何正確配戴安全帽及護膝，搭配影片講解交通安全號誌及規則，協助幼兒們在重機考場騎腳踏車闖關，並於過程中導正危險行為，小騎士們經由親身的道路駕駛體驗，加深對交通安全的記憶。

基隆市政府表示，每位參與闖關的幼兒還會領到貼著自己穿著安全護具與腳踏車合照的體驗證書，成為本市交通安全的小小宣導員。

教育處長林祝里說，正確的交通安全觀念應從小開始做起，基隆市的幼兒交通安全體驗活動，讓小朋友騎著腳踏車在重機考場上，模擬日常生活中看到號誌時該如何遵守交通規則，從小培養幼兒守法的好習慣。

教育處指出，將持續規畫並開發多種「大班幼兒多元體驗活動」，課程囊括天文、生物、海洋、程式教育、機器人等，盼能藉由多面向的活動體驗，開啟基隆市幼兒們的多元創意與未來無限可能。

(中時 )