戲劇女王連靜雯歸零再出發，斜槓YouTuber之餘，近期更踏入文藝、運動、時尚圈等不同領域，不僅參與誠品生日慶的空氣有氧拳擊，更出席了臺北時裝週活動。長年拍戲、軋戲的她，過去生活連休息的時間都沒有，更別說參與許多不同類型的活動。今年收到品牌之邀，完全沒有猶豫的一口就答應參與盛會。

連靜雯前一天晚上參加了誠品32週年生日慶，與b-monster專業的教練TonY和Ice及五十幾位誠品會員一起在誠品信義店空中花園來場「青春不懈の空氣拳擊」。在活動前一週，連靜雯還偷偷去健身房上了兩堂課練習一下，結果出乎意料的是，現場竟是有氧與核心交錯鍛鍊，讓連靜雯累到完全不想聊天。老師則說連靜雯可以全程撐到最後，中途沒有偷懶或放棄，就已經超級厲害了！因為活動當日冷，在頂樓風又大，連靜雯說：「大口呼吸的時候冷空氣一直吸進來，我整個喉嚨超乾，但又不能不呼吸！」完成了這場空中青春運動會也讓她大喊「超開心」！

連靜雯參與空中拳擊有氧全程做好做滿。。（楠軒工作室提供）

隔日一大早，連靜雯又受C JEAN邀約前往松菸文創園區參與臺北時裝週，她表示這是第一次來看C JEAN的秀，看完直接被設計師簡君嫄圈粉。簡君嫄不只是注重時裝的表面，同時還呼應了環境保護議題，以自身對藝術文化、自然環境的濃厚觀察，讓人從中獲得反思，「設計師本人很嬌小，但能量卻很強大！服裝設計不只好看俐落，更在帥氣中不失性感。她不只是位設計師，更是藝術家！」

連靜雯出席臺北時裝週欣賞C JEAN的秀。（楠軒工作室提供）

近期一直解鎖成就的她，斜槓行程依然滿檔，但也更堅持要把每一件事情都做好，「一個都不想錯過，雖然很趕很累，但喜歡的和必須的都要完成，這就是態度！」被問接下來麼規劃，她說：「完全不設限，快來找我玩！」而參與的兩場活動她都有拍攝YouTube幕後花絮，未來將在她的頻道上看到更真實的幕後故事！

(中時 )