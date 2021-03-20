三星結合旗下行動通訊與生活家電，首度推出跨品類店格－「全品體驗館」，落腳高雄義享天地，開幕首日熱鬧非凡，由Passion Sisters啦啦隊熱力暖身後，台灣三星電子總經理鄭泳煥偕同各部門主管與義享時尚廣場總經理林俊昇氣勢剪綵；現場亦規畫「星級健身房」體驗活動及多重超值好康，吸引星粉熱烈參與，搶先感受三星完整生態圈的無窮魅力。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示，一站式服務儼然成為消費顯學，以三星旗艦體驗館為例，完整生態圈體驗帶動2020年整體業績成長20％；此外，台灣三星自2020年於新北、台中導入手機暨家電跨品類展售空間，以豐富的跨裝置體驗為第四季銷售創下亮眼成績。

鄭泳煥表示，歷經一年籌備，三星期盼全新『全品體驗館』，為用戶數僅次於北區的南台灣消費者，提供更多絕無僅有的跨裝置消費旅程。未來亦將持續進駐全台主要商圈，提供尊榮、舒適且便利的服務。

後疫情時代帶動台灣內需消費動能增長，高雄不僅為全台旅遊熱點，百貨銷售業績亦逆勢飆漲，三星全品體驗館-高雄義享提供完整行動通訊及生活家電產品，琳琅滿目的產品陣容，無論單機使用或跨裝置智慧串聯，消費者可一一探索箇中驚喜；另以暖色調營造寬敞明亮空間，走入店內即可透過各式新穎情境陳設與居家應用，感受全新不同的生活樣貌與態度，輕鬆體驗質感生活。

為加深跨裝置串聯概念，台灣三星更精心籌備「星級健身房」活動，邀請專業健身教練帶領民眾配戴Galaxy Watch3及Galaxy Watch Active2完成健身，不僅可透過電視檢視動作是否標準，更可實測連結手機與手錶監測健康數據、檢視訓練成效。

(中時 )