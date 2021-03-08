美國在台協會提供

選在3月8日國際婦女節，美國在台協會處長酈英傑與經濟部長王美花今天共同宣布啟動台灣女性創業學院（AWE）。酈英傑表示，這是台灣首次加入美國發起的該計畫。現在是美台關係有史以來最重要的時刻，而美台合作當中一項最重要的重點領域，就是我們在支持女性方面所做的各種努力。

美國國務院教育文化事務局（ECA）於2019年成立「女性創業學院」，以支持「女性全球發展與繁榮倡議（W-GDP）」，W-GDP倡議展現了美國促進女性經濟賦權，並在2025年以前惠及全球5千萬名女性的承諾。

台灣女性創業學院將與台灣經濟部女性創業飛雁計畫合作，招募全台灣90名初創期的女性創業家並提供培訓。完成培訓後，這90名台灣參與者將加入全球女性創業學院的網絡，並列入美國國務院教育文化事務局的交流計畫學友資料庫。

酈英傑在致詞中表示，根據世界銀行的評估，增強女性權能將有機會為全球經濟增加將近12兆美元的價值。這樣的巨大潛力，是其他的任何活動，不論是貿易協定、或是新科技的發展都遠遠比不上的。

他說，AWE支持美台夥伴關係中的兩項優先目標：促進經濟繁榮，以及推廣教育和語言學習。AWE涵蓋我們強化美台經濟與商業合作、並推廣語言學習的目標。在台灣有許多支持女性創業家的優秀計畫，不過AWE是少數幾個完全以英文進行的活動。

酈英傑強調，在全球經濟受到疫情衝擊的這個時刻，我們希望這種與美國及世界連結的機會，能讓台灣的女性創業社群，感覺受到鼓舞和振奮。AWE也再次展現了美國對公私部門合作夥伴關係的願景。

他說，在增強婦女和女孩的權能方面，台灣真的是東亞地區的領導者，這點再怎麼強調也不為過。我們很榮幸能把台灣稱為美國最緊密的合作夥伴之一。現在是美台關係有史以來最重要的時刻，而美台合作當中一項最重要的重點領域，就是我們在支持女性方面所做的各種努力。

(中時 )