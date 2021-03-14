綠委林宜瑾今日上午於臉書發文表示，韓國的天團「防彈少年團BTS」，首次入圍，並將於台灣明早8點於美國的葛萊美獎典禮上登台表演。為何韓國能，但是台灣目前還不能？文化部應加強思考，台灣產業布局怎麼走。

林宜瑾指出，近年數位串流影音發展，讓流行樂界生態改變，而台灣近幾年的音樂也更多元。但我們接觸生活上的電視、電影、音樂內容，就會覺得，台灣文化內容品質數量、行銷，與韓國還有所差距。

林宜瑾說，台灣在音樂巨星上，有斷層出現，恐怕已經是不爭的事實，當中國洗腦歌曲從串流平台襲來，影響台灣人的自信心，也開始緬懷過往榮耀時，文化部角色又在哪？

林宜瑾認為，台灣的流行音樂發展發生困境、無法順利走向國際，可能來自國內投資不足、經紀人行業出現斷層、人才西進、產學無法順利接軌等原因，導致音樂工業無法擴大規模，也讓台灣流行音樂的國際品牌識別度無法提升。

林宜瑾表示，雖然文化部影視局已經有產業調查報告，但進一步的政策規劃不知在哪。日前在立院質詢時，文化部雖然有提到下半年會提出一份報告，但是我們需要的，是完整政策規劃且宏觀、前瞻的行政措施，韓國的商業行銷模式，或許不是台灣未來選擇的道路之一，但是文化部一定要有藍圖跟雄心壯志來推動台流。

林宜瑾說，將會繼續追蹤並強力監督這個議題，台灣擁有自由空氣作為創作基石，但仍期盼文化部能提出宏觀的政策及願景，讓台流超越韓流，變成世界一流。

(中時 )