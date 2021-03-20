台灣「壽司郎」日前推出「鮭魚名字免費吃」活動，引爆上百人爭先恐後去改名。被問到全台掀「鮭魚」改名之亂，國民黨主席江啟臣尷尬地乾笑後說，改名是很慎重的事情，他認為商業機制與行銷應有一定的分際，拿名字來做行銷策略不太恰當。

壽司郎在17日、18日兩天，推出姓名中有「鮭魚」同音同字就能享「全桌免費」，同音也能享5折優惠，引爆上百人湧入戶政事務所改名，甚至登上國際媒體版面。

國民黨主席江啟臣下午參加「青年住好」願景營後，被問到「鮭魚之亂」，他先是尷尬地乾笑，隨後說改名是很慎重的事情，尤其名字都是爸爸媽媽給的，希望大家要珍惜父母給我們的名字。

江啟臣表示，商業機制用這樣的方式鼓勵這樣的行為，他個人認為不太恰當，商業機制與行銷還是要有一定的分際，拿名字作為行銷策略上的噱頭，稍微有點過頭了。

藍委李德維昨天質詢時提議改名加入「冷靜期」，未來申請改名後，15天或30天才生效，或是改名3年內不可再改，讓民眾多思考，也可減少行政資源支出；綠委林楚茵認為，依據規定，有「特殊原因」可以改名，希望可在「特殊原因」做相關陳述；行政院長蘇貞昌聞言後說，這是可以思考的方向。

(中時 )