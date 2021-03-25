桃園市長鄭文燦25日上午出席中國青年救國團桃園市團務指導委員會 「青年有約」活動，鄭文燦表示，20多年前台灣社會從威權走向民主，學生發揮重要的改變力量，他認為台灣社會要繼續往好的方向邁進，需要更多典範帶領，感謝救國團遴選出社會優秀青年，期盼未來更多青年表率導引年輕人前進，並成為台灣社會創新及改變的重要動力來源。

今日包括青年局長顏蔚慈、救國團桃園市團務指導委員會總幹事陳君衍、110年青年節表揚大會籌備會主席吳柏仁及社會優秀青年、青籌會成員等均一同出席活動。 鄭文燦指出，1985年他就讀台灣大學時，曾擔任學生會副會長及野百合學運決策小組召集人，當時學生運動風起雲湧，全力爭取言論自由、校園民主、國會全面改選，1萬多名學生在中正紀念堂靜坐抗議，被軍警包圍，但學生們仍不畏懼、要求政府接受民主，最後台灣也以最和平的方式完成民主轉型，讓社會更包容、更多元，也為社會帶來不斷創新的力量。他也特別感謝救國團桃園市團務指導委員會每年遴選出來自各行各業的社會優秀青年代表，包含職業軍人、在長照機構服務的人員等，他們的努力及成就都應該被肯定。 鄭文燦話鋒一轉，提及近來國內掀起鮭魚之亂，他坦言以他的成長背景無法理解為了一頓免費鮭魚大餐而改名。根據民政局統計，桃園有23人改名鮭魚，截至3月23日為止，已有16人改回原名。鄭市長說，姓名權是人格權之一，他完全尊重民眾行使人格權，但他很好奇改名鮭魚的動機，究竟是為了吃一頓免費大餐，還是基於好玩、新鮮好奇，他認為改名應該更慎重，希望青年世代更具開創性及價值性。 110年青年節表揚大會籌備會主席吳柏仁表示，青年世代對公共議題非常關心，想貢獻自己的一份力，因此特別在青年節前夕，率領21位社會優秀青年及青籌委員拜會鄭市長，針對桃園市政議題進行交流。吳柏仁也代表青籌會提問，桃園致力於讓全體市民皆能參與公共議題，在各交流平台中看見市府的努力，希望市府投入更多資源協助讓審議式民主於校園深耕，啟發學生更關心公共事務。 對此，鄭文燦表示，他十分支持以更民主、更透明、更具參與性的方式讓社會更好，市府也積極推動參與式預算，各局處及單位必須提案，再由他親自拍板，例如市府曾舉辦「東南亞移工休閒育樂活動參與式預算」計畫，由移工投票決定要運用預算舉辦哪種休閒育樂活動，最後票選第一的是泰拳，充分體現移工母國文化，市府也藉此規劃舉辦國際泰拳比賽，讓移工更樂在其中。鄭市長也請青年局規劃舉辦審議式民主人才培訓工作坊，鼓勵公民透過公共討論、理性辯論等方式促進民主深化。

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