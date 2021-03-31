造成美國社會對立的「喬治佛洛伊德事件」(Killing of George Floyd)最近正式開庭審理，主要議題就是警員德瑞克·蕭文(Derek Chauvin)應負多少責任。當時在現場的急救員吉娜薇芙·韓森（Genevieve Hansen）在法庭中訴說事件過程，她相當懊惱當天無法應用所學的急救訓練來幫助喬治·佛洛伊德，陳述時數度落淚。

美聯社報導，韓森是去年5月25日佛洛伊德事件的在場人之一，她當時曾勸告德瑞克·蕭文（Derek Chauvin）不要再壓制佛洛伊德了。她在星期二的庭審哭了起來，因為她對於未來阻止悲劇發生感到懊悔與沮喪。

韓森說：「有一個人在我面前被殺。我本來可以盡我的所學所能提供醫療救護，但當時那個人被剝奪了及時施救的權利。」

佛洛伊德的死亡，引發一連串的美國社會反省，但也有對立。(圖/美聯社)

包括韓森在內的幾位目擊者，描述蕭文不理會旁人的勸告，包括1位18歲的少女戴娜拉·法拉澤爾（Darnella Frazier）拿著手機拍攝整個過程，蕭文仍不理會。

法拉澤爾的影片公布後，引發了全美國抗議，人們對於蕭文警察無情又冷漠的目光感到寒心。

法拉澤爾說：「他不在乎我們的意見。」

現年45歲的蕭文在事件後被關入看守所，控以謀殺和過失殺人罪，而他壓制佛洛伊德的原因，是佛洛伊德被指控試圖用20元假鈔購買東西。

在影片中，佛洛伊德在去世最後的話是「我無法呼吸」，引發全美國的憤怒，之後演變成「黑人的命也是命」的陳請事件，結果又引發「白人至上」主義者的對抗。

蕭文的辯護代表辯稱，蕭文的行動都來自他的警察訓練，佛洛伊德之死是由於此人吸毒、心臟病、高血壓等健康毛病所導致。

但是，檢方在星期二傳喚的證人證詞，又帶著所有人感受到佛洛伊德生命逝亡前的情況，當佛洛伊德喘著粗氣，懇求警察給自己一口氣，得不到同意變得愈發衰弱而身亡，光以他的健康問題來辯解顯然是蒼白無力的。加上證人們的證詞，顯示蕭文有很多機會去思考與改變主意，但他沒有。

(中時新聞網)