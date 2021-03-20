319槍擊案發生迄今17年，許多疑點未釐清，當事人之一的前副總統呂秀蓮表示，很多人不解她為何對真相鍥而不捨，因她認為，「319案嚴重撕裂台灣社會」。而另一當事人前總統陳水扁則感嘆，17年過去了，又有誰能還阿扁公道？

呂秀蓮接受《中國時報》專訪時表示，319槍擊案如果不能有真相，會動搖國本，並非因為受害人是她自己，而是這幾年政府在喊的轉型正義，就沒有發揮功能，且包括1980年林宅血案、1981年陳文成命案、1996年劉邦友慘案等4大政治刑案，都沒有破案，「感覺其實是破了，但是不適合宣布，是破而不宣，而不是不能破案，因為都涉及政治」。

對於319槍擊案再被提起，陳水扁19日在臉書指出，2004年的319，競選車隊途經台南府城，阿扁遭逢槍擊。17年過去了，肚臍下的槍傷烙印依舊，又有誰能還阿扁公道？陳水扁也謝謝大家關心。

對此，有網友表示替陳水扁加油，有人則說，「您自己安排的，應該是誰給前副總統公道吧」「看當總統還沒辦法解決，還敢講」「公道？？你在說什麼？」

(中時新聞網)