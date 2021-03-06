植樹節即將到來，林務局台東林區管理處首場贈樹苗活動6日在台東森林公園登場，盼望苗木長成大樹後肩負起保安林防止飛砂使命。(林管處提供／蔡旻妤台東傳真)

林務局台東林區管理處首場贈樹苗活動6日在台東森林公園登場，提供25種、逾1萬株的台灣原生種樹苗，讓民眾種植綠化，盼望未來苗木長成大樹，可以肩負起保安林防止飛砂及兼具風景綠化的任務。此外，為了要減少因植樹而產生的廢棄物，苗木常用的黑色塑膠盆也首度改採用紙盆替代。

驚蟄過後，正是大地回春、萬物復甦之際，隨之而來的就是每年的植樹月活動，台東林管處及縣府農業處準備了杜鵑、紅竹、樹蘭、矮仙丹、桂花、防蚊草等提供民眾索取，現場湧入熱絡排隊的人潮，不一會兒苗木就索取一空。

鄉親李小姐表示，起初是帶著好奇心參加，但現在已經養成每年植樹節活動不缺席的好習慣，她都會特地起個大早到場，她說，種下一棵樹，就是替地球盡一分心力，種下樹苗後，心情相當愉悅。

此外，雖然愛地球、種下樹苗的立意良善，然而細心的民眾卻發現，每盆裝著樹苗的黑色塑膠盆，使用後多半已破損，就算外觀仍保持完整，也只能當做垃圾丟棄，一場植樹活動舉辦下來，堆疊的廢棄塑膠盆就有一大袋；現場工作人員表示，塑膠盆只能當垃圾處理。

於是林管處今年發揮巧思，首度嘗試將塑膠盆改成紙盆，整棵樹苗「連盆帶樹」都能一起種入土裡，植樹更能兼顧環保，維持環境永續。林管處長吳昌佑也表示，紙盆能夠回復到土壤裡，對土地而言是好的，而膠盆需在栽植之前拿下來，等於多產生一些無形的垃圾或是廢棄物。

台東林管處進一步表示，由於紙盆造價是塑膠盆的10倍，今年首度訂製2000個，預計在3月分辦理共7場次贈苗活動，將贈送1萬1500株的原生種苗木，盼將環境保育與國土綠網的理念根植在民眾心裡。

(中時 )