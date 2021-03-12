12日是植樹節，台積電發起「植樹薪傳計畫」，攜手桃園、新竹、台中及台南等四都，同步連線植樹。台中市長盧秀燕12日在后里森林園區，與台積電董事長劉德音、台積電慈善基金會董事長張淑芬，共同親手種下「希望樹苗」，同時也宣布，歷經一年籌備，后里森林園區12日起，開放「四口之家」展館以東的7.2公頃區域，成為常設性公園，歡迎民眾入園參觀休憩。 台積電發起「植樹薪傳計畫」，攜手桃園、新竹、台中、台南四城市合作植樹，包括盧秀燕、劉德音、張淑芬12日在台中后里森林園區，以四地即時同步連線，與位於桃園平鎮運動公園的桃園市長鄭文燦、新竹青青草原的新竹市長林智堅、台南山上水道博物館的台南市長黃偉哲，共同啟動植樹儀式，期盼給下一代更永續的綠色環境。

盧秀燕表示，12日植樹節，市府透過兩大重點計畫，宣示綠化家園的決心，第一是與「台積電聯合推動種樹計畫」，在台中大量種植台灣及台中原生樹種，改善都市景觀、減碳，並加強水土保持；第二項是將「后里森林園區」，從軍事國防用地，變更為公園用地，讓園區從台中花博、台灣燈會等臨時性展覽會場，變身為常設性公園。

盧秀燕指出，該園區占地15公頃，第一階段將先開放7.2公頃區域，保留「四口之家」展館、「聆聽花開的聲音」藝術裝置等，並設置步道、照明及廁所等設施，加強未來養護作業，歡迎各地遊客參觀。

台積電董事長劉德音強調，「關懷地球、為下一代著想」，向來是公司企業社會責任的重要內涵，因應全球氣候變遷，台積電持續落實環保措施、推動綠色永續，12日啟動的「植樹薪傳計畫」，展現關懷地球、讓社會更好的具體行動，公司特別感謝台中、桃園、新竹、台南四都的大力協助與支持，共同推動都市與社區生態綠化，為這片土地盡一份心力。

台積電慈善基金會董事長張淑芬認為，「植樹薪傳活動」，非常有意義，也很令人感動，現在種下每一棵樹苗，都代表著愛心與綠色希望，喚起全民守護環境的責任感，該基金會志工，將持續積極推廣環境教育，用實際行動，保護環境，守護孩子的未來。 台中市建設局長陳大田，感謝台積電重視氣候變遷、都市熱島效應與空污防治、減廢減碳等環境議題，願與台中市府一起努力，台積電承諾今年將提供至少1.5萬棵樹苗，相當於2.5個大安森林公園樹木量給台中，為下一代種下永續希望，第一階段選定后里森林園區、北屯14期重劃區公園綠地、豐原第6公墓、台中都會公園等四處，今年2月1日已開始啟動，預計種植1,029株樹苗。

此外，陳大田說，后里森林園區保留「四口之家」展館、「聆聽花開的聲音」裝置藝術、生態池、林下景觀植栽、景觀廁所等；另也優化景觀空間，包含主題植栽營造及改善裸露地，強化停車空間、指標系統、步道系統、休憩空間、燈光照明等服務設施機能，12日開放「四口之家」以東的7.2公頃區域，其餘區域預定今年底完成後，逐步開放。

(工商 )