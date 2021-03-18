中國醫藥大學附設醫院（簡稱中國附醫）18日表示，該醫院、台積電慈善基金會、明泰科技文教基金會，及林增連慈善基金會等公益夥伴，17日在南投縣信義鄉雙龍國小，舉辦學習分享會，全校共約50名師生與企業志工溫馨互動、快樂共學。

與會的雙龍國小校長伍福義表示，原住民並非只會唱歌跳舞，應該有更多學習資源挹注，幫助學生成長，如同本次的資源挹注，便是讓學生充分多元學習，對此，他表示感謝。

上述四個單位自109年8月開始合作，由中國附醫協助建構電腦硬體資源、明泰科技文教基金會提供無線基地台（Access Point）、林增連慈善基金會提供桌椅，及台積電慈善基金會提供平板電腦、科普實驗教學、職業探索等課程，幫助學生，即便是在偏遠的山區學生，也能進行多元的學習。

台積電慈善基金會長期關注及推動偏鄉教育，該基金會董事長張淑芬表示，我們要讓學習資源相對不足的孩子，儘早學習探索、培養謀生的能力。該基金會電腦協力廠商，也加入為雙龍小學學生開設電腦整修體驗課程，讓因環境而接觸不到多元職業的學生，多探索一項技術與能力．由台積電志工所拍攝的科學實驗錄影帶，讓雙龍小學學生動手操作實驗，透過任務及競賽，讓書中的科學原理在教室中發生，開啟學生對科學的興趣。

由於雙龍國小地處偏鄉經費不足，網路通訊環境不佳，因此，特別感謝本次中國附醫院長周德陽、林增連慈善基金會董事長林嘉琪，及明泰科技總經理林裕欽的支持，得以讓師生擁有數位學習的工具。

周德陽強調，該醫院始終秉持著董事長蔡長海取之社會、用之社會的回饋理念，希望能為台灣多做一些事，多盡一分責任。偏鄉社會資源不足，我們除深耕醫療服務之外，也投入力量，募資陸續為雙龍國小學童製作學校制服、捐贈全校的課桌椅等設備。

此次得知學校使用的電腦，為民國98年政府所撥補，便召集院內同仁，整修電腦教室地板、收集可用零件，來組裝電腦，幫助學童們在課業上，發揮潛能，學習更多的知識與技能，實現夢想。

林裕欽指出，能夠讓公司的無線基地台，協助偏鄉的孩子學習，也是發揮了公司在網路通訊的專長與價值。

林嘉琪認為，集結眾人之力，做公益，關心偏鄉的學童，不只在物質上，給予溫暖，實際上，也可以教他們專業的技能，透過大家一起努力，讓這個社會更良善。

(工商 )