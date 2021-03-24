美國半導體大廠英特爾今宣布增蓋2座新工廠，並開始投入晶片代工業務，但美媒報導，目前台積電在先進製程技術和晶片製造稱霸業界，英特爾此時投入代工優勢已被台積電占據，是否能平衡市場供需有待觀察。

目前全球晶片製造相當依賴亞洲大廠，英特爾投入代工給予歐美國家更多選項，解決製造市場向亞洲傾斜的狀況，美國總統拜登先前曾表示，國內半導體製造是政府當務之急，希望能解決短缺問題，並解決外界擔憂，製造外包使美國更容易受到供應鏈中斷的影響。

美國政府大力支持，英特爾更堅定要設計、製造及外包一手包辦的企圖心，新建2座大廠將製造3000個永久性就業機會，砸下200億美金。

儘管如此，外媒認為晶片製造優勢已被台積電占盡，尤其技術面台積電更勝英特爾，這也是台積電能與其抗衡的重要武器，英特爾新任執行長傑辛格（Pat Gelsinger）不諱言，「我利用內部和外部供應鏈，英特爾將擁有最佳的成本結構，我們認為結合成本、供應及商品將是一個致命的結合。」

英特爾擴充晶片製造的能力獲得許多美國大廠的支持，包含微軟、高通、思科系統及亞馬遜等廠商都支持英特爾的決定。

(中時新聞網)