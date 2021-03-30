愛普(6531)轉型有成，有營運分為AI事業部和IoT事業部，更分別打雲計算市場和邊緣運算市場，目前上半年IoT訂單有明顯成長力道，下半年則是謹慎樂觀，主要還是因為客戶端產能問題潛在風險，AI產品線也預計下半年有機會進入量產，愛普今開高震盪，漲幅一度達2%，股價上900元大關，最高達925元，創下歷史新高。

愛普營運轉型成功，兩年有鑑於標準化產品事業毛率偏低，公司開始積極轉型，發展高毛利產品及IP業務，重新劃分事業群為AI事業部和IoT事業部，且分別打雲計算市場和邊緣運算市場。以愛普IoT事業部來說，過去兩年成長近4倍，IoT RAM模式具有高毛利、快速成長、介面規格客製化形成進入門檻，且產品週期長等優勢壽，主要應用除功能型手機以外，穿戴領域也快速成長，新應用不斷出現，目前上半年IoT需求強勁，下半年審慎樂觀，不確定性來自對半導體產業極度緊缺的擔心，可能會造成供應鏈資訊混亂、斷鏈風險。

愛普晶圓獲得力積電強力支援，今年已確保所需產能，儘管力積電持續調漲晶圓代工價格，愛普也對客戶進行轉嫁，加上愛普以KGD供應為主，沒有封裝製程，目前愛普自身所需產能可以滿足，但客戶端供應鏈也可能會影響對公司的訂單。

愛普AI事業部成立在2020年，之前的設計服務歸類在AI事業部，成立的半年內，營收雖未有顯著變化，但IP授權金已逐步取代設計服務，長期看設計服務成長有限，但IP授權金會隨客戶出貨量成長，目前愛普在AI這塊還沒看到明顯競爭對手，下半年有機會看到量產，應該是晶圓領域的客戶，預估今年總客戶數在10個以內。

(時報資訊)