台積電美國存託憑證（ADR）回跌1.86%，台積電(2330)今天股價開高1元達600元，再度觸及600元關卡，但股價隨後翻黑，目前股價約在599元的月、季線以下整理。

台積電ADR收盤114.39美元，下跌2.17美元，換算每股為台幣653.21元。台積電上周五止跌，收在590元；本周一隨著ADR上攻，盤中觸及600元，今早再度觸及600元關卡。外資連續兩天共計買超台積電1萬5026張。

台積電第1季淡季很旺。台積電前2月營收2332.82億元，第1季營運目標應可順利達成，季營收將達127億至130億美元，推估台積電3月營收將達新台幣1217億至1301億元，將創歷年同期新高。

台積電將於清明節後公布3月營收，台積公司預定4月9日公布3月營收，預定4月15日召開法說會，公布第1季財報，公司對於第2季的展望將成為市場焦點。

另外，市場傳出台積電今年將逐季提高12吋晶圓報價，台積電對此表示，「致力於提供客戶價值，不評論價格問題」。

(時報資訊)