台股加權指數30日開在16,490.31點，權王台積電（2330）開在600元，隨即壓低1元至平盤599元，指數亦在平盤附近震盪，面板族群包括友達（2409）、群創（3481）等爆量走強，交投熱絡，成為早盤的亮點。

避險基金Archegos Capital Management因未能補足保證金、被迫清算部位，衝擊遭到牽連的銀行股，讓美股早盤備受壓力，但道瓊工業平均指數終場仍隨著波音走強、投資人甩脫Archegos事件疑慮而再創歷史收盤新高，其他指數跌幅也略為收斂。

道瓊工業平均指數3月29日上漲0.3％（98.49點）、收33,171.37點，創歷史收盤新高。那斯達克指數下跌0.6％（79.08點）、收13,059.65點。費城半導體指數下跌1.66％（51.65點）、收3,054.63點。

元富投顧指出，時序上進入第二季，美國通膨能否控制得宜、聯準會的利率走向、拜登政府是否針對科技股提高稅賦，都將考驗美國科技股的走勢，也會牽動到台股中的電子類股，若4月份公債殖利率未再走高，則美股和台股有機會再同步創新高，短期底部提高至16,000點。

統一投顧表示，全球疫情逐漸趨緩，紓困法案順利推行，美國景氣復甦確立，加上FED維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。

考量美債殖利率漲勢趨緩，美股科技股強彈，加權指數也重回各期均線之上，技術線型轉佳，加上適逢季底作帳行情，且外資開始回補買超台股，指數仍有高點可期。

(工商 )