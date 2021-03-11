產發處提醒，參加磯釣活動的時候一定要注意安全，務必穿戴防滑釘鞋、救生衣等必要安全設備。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市自每年在基隆嶼舉辦國際磯釣賽，去年因疫情、海況不佳停辦，今年將於4月10、11日重磅回歸，賽制有別以往，首度增加團體積分競賽，比賽獎金更加碼，總計16萬元，即日起開放民眾報名。

基隆嶼將於15日開放民眾登島，全台磯釣界釣友引頸期盼「基隆嶼國際磯釣賽」也即將來臨，基隆市政府產業發展處長黃健峰表示，基隆嶼海域因黑潮流經，是北台灣知名磯釣場域，常有許多磯釣客眼中夢幻的魚種，如黑毛、白毛、斑石鯛等，都會在這片海域出沒，每年皆吸引許多釣友來此與魚群鬥智鬥力。

產發處進一步說明，今年統一採線上報名，選手名額總計72人，賽事有別以往，首度新增團體分組競賽，報名團體賽的選手也可以爭取個人競賽積分，報名費每人3500元，其中包含賽事船資、保險以及賽事活動相關費用，此外，這次總獎金加碼至16萬元，以及各界贊助商提供合計超過20萬價值的獎品。

產發處提醒，參加磯釣活動的時候一定要注意安全，務必穿戴防滑釘鞋、救生衣等必要安全設備，並且注意天氣及海象預報，隨時注意環境安全。這次統一採取線上報名，相關活動資訊可參考「2021年基隆嶼國際磯釣賽」官方網站查詢，想報名選手依規定填寫資料即可。

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