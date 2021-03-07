中職32年球季將於13日於台南棒球場開打，今天聯盟舉行開季宣告儀式，會長蔡其昌、秘書長楊清瓏及5隊球員代表揭曉年度口號「UNITED for baseball」。

今年中職年度口號為「UNITED for baseball」，主視覺用5支球隊的代表色堆疊出本壘板，象徵團結。

蔡其昌說：「今年就是強掉團節，這個團結有3個意義，第一個就是職棒團結，就像我上任前所說的把餅做大，期待有第六隊加入，大家一起把棒球的餅做大。」

「第二個就是要團結棒球界。」蔡其昌繼續說道，「台灣棒球不僅只有職棒，還有業餘、三級棒球、女子棒球，就是個大家庭一樣，要相互勉勵、相互支持，之前我也有去拜會棒協理事長辜仲諒，面對六搶一的比賽，我們要籌組最強中華隊，希望在奧運能奪得好成績。」

蔡其昌提到最後一個團結，就是現階段全球都面臨疫情挑戰，全民抗疫成功讓世界看見台灣，「台灣人要團結，遵照疫情指揮中心的指示，只要全台灣團結一心，相信就能克服疫情帶來的挑戰。」

而在宣告儀式前聯盟還先以線上直播的方式與球迷互動，5隊球員代表介紹台南美食，輪到樂天桃猿終結者陳禹勳被問到今年有何目標時，他笑答：「我沒有什麼目標，我的目標就是季中選秀前看可不可以有第6隊。」

蔡其昌巧妙接招，回答陳禹勳，「會問這個問題，通常是對富邦很不滿，才會這樣問。」而坐在蔡其昌身後的富邦悍將捕手林宥穎也笑著說：「不要想搶我們的少慶，我們已經談好了好不好。」不過蔡其昌趕緊澄清，聯盟只有收到自行培訓合約。

(中時 )