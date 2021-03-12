總統蔡英文今日前往基隆參拜「天顯宮」，近期南台灣乾旱問題嚴重，她特別祈求風調雨順、國泰民安，並盼未來面對挑戰，全體國民團結，讓全世界各地台灣人能以這個家為榮。

蔡英文指出，過去一段時間內，台灣面臨了比較多的挑戰，不論是疫情還是旱災。但在挑戰中，台灣人展現了韌性及團結。在大家共同團結努力之下，疫情能夠得到控制，也因為疫情得到控制，社會穩定，經濟也持續成長。

蔡英文重申，去年台灣經濟成長率在先進的經濟體裡是最高的，也是亞洲四小龍裡最高，達到3.11％。相信在未來幾年，台灣經濟都會在很健康的基礎上持續成長。

她強調，疫情還沒有離開，大家仍然面臨疫情威脅。包括旱災在內，還有很多需要改革的地方，都需要全體國民一起團結、支持與投入。她期盼，未來在神明的庇佑之下，台灣可以平安，成為一個很溫暖、很安全的家，讓全世界各地的台灣人都能以有這個家為榮。

(工商 )