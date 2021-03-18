廈門13日新增的境外移入個案中，其中一例確診是來自台灣的王姓男子，該案在2月27日搭乘航班AE991抵達廈門。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（18日）表示，該案在台灣、入境時採檢結果都是陰性，甚至在入境第7天採檢仍為陰性，直到3月11日出現相關症狀，12日再採PCR檢測結果為陽性確診，但血清抗體仍是陰性，加上在台同住家人採檢都是陰性，因此推測恐是在當地感染。

莊人祥表示，在廈門檢驗出陽性確診的個案為台灣籍民眾，他在2月25日因出國需要在台自費採檢，2月27日抵達廈門首次核酸檢測的結果是陰性、28日進行血清抗體檢查，結果同樣是陰性。3月6日個案入境廈門第7天進行第二次核酸檢測，結果仍是陰性。

莊人祥指出，不過該名個案在3月11日出現喉嚨癢、頭痛和拉肚子的症狀，12日再度採檢核酸檢測與血清抗體檢查，前者結果為陽性，但後者的結果仍舊是陰性。

莊人祥也說，指揮中心也有採檢個案在台灣同住的3位家人，檢驗結果都是陰性，顯示在台灣感染的可能性不大，研判還是在廈門感染的可能性較高，對台灣的社區風險應相當低。

(中時新聞網)