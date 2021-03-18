民進黨近日批評國民黨主張重啟核四，譏諷黨主席江啟臣神隱不表態，國民黨發言人陳偉杰今天反嗆，江在昨天中常會說明國民黨對是否重啟核四尊重公投結果，民進黨當年主張核四公投，如今卻害怕公投，顯示拿公投當參考用；民進黨執政缺水缺電，就不缺政治算計。

陳偉杰在臉書指出，民進黨執政失能，缺水、缺電、什麼都缺，就是不缺口水戰！眼看藻礁議題被外界攻擊的啞口無言，立刻轉移焦點拉黑國民黨。他籲請民進黨回歸正題，向大家說明三接站蓋不蓋？電力缺不缺？

陳偉杰指出，江啟臣明明周三才出席中常會，並且對重啟核四的立場對外說明，「國民黨尊重人民意志，是否重啟核四應交由公民投票決定，而當年封存核四也是替下一代保留選擇權！」令人不解的是，當年主張要核四公投的民進黨，現在竟然害怕公投！請問是在怕什麼？

陳偉杰表示，民進黨執政至今，惡霸行為越發明顯！高達七成民眾不要進口萊豬，中央也沒理會。環團保護藻礁，中央也充耳不聞，還甩鍋在野的國民黨，陳偉杰認為民進黨執政後，凡事只有蔡總統、蘇院長點頭的政策才算數，到底人民為先？還是政治算計為先？不言可喻！

(中時 )