大陸的全國人民代表大會通過「完善香港選舉制度決定」後，毫無意外的，自認民主的國家齊聲譴責，蔡政府參一腳，前總統馬英九也說此舉是宣告「一國兩制已死」，但這些批評及看法都是錯的。

若一國兩制已死，表示將採「一國一制」，那又何必另訂《國安法》、再修選制呢？全採大陸制度就好了。其實大陸僅在強化一國兩制，像「愛國者治港」，舉世皆然；「雙重國籍不得任公職」，台灣更已實施三十年了。西方支持香港是別有用心，美國為擴大陸美貿易籌碼、鞏固亞洲的間諜網；英國因百年的禁臠被收回，存心破壞；其他國家不少出於對大陸的恐懼而胡亂指控，卻提不出證據。

《香港基本法》規定，二○一七年立法會應訂安全法、普選特首，但泛民派蓄意杯葛，去年才由中央訂出。至於變更選制，是為因應未來險峻局勢。二○一四年「占中」、二○一九年「反送中」，都是西方政府及媒體的介入，他們攻擊港府及大陸，心存惡意，卻對反送中人士的燒殺毀掠視而不見，巴不得癱瘓香港、擁港獨立。

二○一四年，蘇格蘭舉行獨立公投，以五十五比四十五被否決；二○一六年，英國公投決定脫歐，多數蘇格蘭人反對，要求重新舉辦獨立公投，但首相強生拒絕，還嗆「再等四十年後」。照英國挺港的態度，理應讓蘇格蘭人投票決定，但英國四處煽動別人獨立，在國內卻打壓公投。

三月九日，歐洲議會決議，撤銷加泰隆尼亞前主席普伊格蒙特等三人的司法豁免權，這意味他們會被遣返西班牙判刑。二○一七年十月，加泰隆尼亞通過獨立公投，但歐盟和美英加澳等國拒絕承認，西班牙並追捕相關領袖，普伊格蒙特與衛生部長科明逃匿比利時，前文化部長蓬薩蒂藏身蘇格蘭，他們原具歐盟議員身分，是可豁免被引渡的。

沒逃出的副主席洪克拉斯等十二人，因煽動叛亂罪，被處九到十三年徒刑，罪刑彷如殺人要犯。但所謂的民主國家無人譴責，媒體也沒有批評，這些老是對大陸事務指指點點的好事者，讓人看破手腳。

二○一九年三月，民進黨大玩總統初選奧步，做掉賴清德。同年六月再修《公投法》，讓過去堅持的「公投綁大選」改為兩年辦一次、八月才舉辦。說穿了僅為一黨之私，卻讓立院的間接民意壓死公投的直接民意，蔡英文及其爪牙竟然還有臉說別人？

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(中時新聞網)