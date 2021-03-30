藻礁公投造成民進黨政府極大壓力，將請農委會主委陳吉仲再與環團協商。國民黨前立委孫大千上午在臉書發文說，蔡英文正在用惡毒的離間計，分化護礁人士的團結和瓦解台灣人民的決心。

孫大千說，首先，策動親綠學者組成溝通平台，鬆動部分環團成員的護礁立場，進一步造成內部的分裂和矛盾。可笑的是，在過去幾年中，當珍愛藻礁團體在辛苦的推動護礁運動時，這些學者專家在哪裡？為什麼不早一點站出來要求政府官員進行對話呢？

其次，指派一位沒有決策權力的陳吉仲出面和護礁團體協商，營造政府謙卑誠懇的形象，形成環團人士立場鬆動的假象，軟化台灣人民捍衛藻礁的態度。可惡的是，蔡英文早在去年6月就和環團說好的聽證會呢？為什麼就是不舉辦呢？為什麼要等到珍愛藻礁公投連署衝破70萬人時，才要派一位路人甲官員來摸頭對話呢？

孫大千強調，蔡英文真的以為台灣人民都這麼好呼攏嗎？

(中時 )