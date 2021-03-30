新疆棉花風暴仍未止息，多家國際品牌遭大陸網友抵制，民進黨多位政治人物也搭起這波「反中順風車」，表態要支持抵制新疆棉的商品，立委蔡易餘就找上同黨立委王美惠穿相關品牌的外套表達支持，但卻發現外套不合身，拉鍊卡住，畫面讓許多網友傻眼。

多位民進黨立委跟風新疆棉話題，昨日在立院前一同舉標語合照，肯定國際品牌勇於拒絕新疆棉花的決定，其中蔡易餘就邀請為美惠一同穿起外套表達支持，但兩人拉起拉鍊時卻慘「卡關」，尺寸不合身的外套讓他們想要穿起時都得吸氣再吸氣，王美惠也笑著表示兩人都受到嚴重的「職業傷害」。

兩人好不容易拉起拉鍊後的畫面也讓網友笑翻狂虧。蔡易餘超突出的肚子也讓網友擔心拉鍊會不會當場爆開，直呼「蔡立委帶西瓜？哈哈」、「拉鍊都要崩開了」、「何苦為難衣服」、「外套買的時候沒有先試穿嗎」、「鄭文燦快把魔法體重計拿出來啊」。

蔡政府近期針對新疆棉議題彷如「撿到槍」，順勢批評大陸人權，但大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨反批，與其煞費苦心、跟風炒作，「不如多關注台灣民眾缺水乾旱、苦盼疫苗等民生疾苦，不如多反省自己豢養網軍、鉗制輿論、打擊異已的倒行逆施。」她稱，民進黨極力配合反華勢力，凡涉及大陸的事都要惡意操弄、攻擊抹黑。朱鳳蓮最後還說，歡迎更多的台灣同胞和台灣企業到新疆旅遊觀光、投資興業，感受繁榮穩定的真實新疆。

拉鍊拉起來後蔡易餘凸出超大肚子，網友笑慘了。(圖/翻攝自王美惠臉書)

(中時新聞網)