由中興大學主動發起舉辦的「啟動溝通，共尋雙贏方案」座談，上午9點半開始在興大工學院登場，吸引不少官、學界參與，農委會主委陳吉仲在發言時一度哽咽，他強調，興大許多老師都罹患肺腺癌，顯示中南部民眾飽受空汙危害，政府絕不會以空汙問題就不管藻礁，將尋求多贏。

談及護藻礁議題近來的紛紛擾擾，陳吉仲有感而發說，許多學界人士當初為了反國光石化而共同努力，但曾幾何時，當初一同努力的人現在為何變成彼此廝殺？大家不應該因藻礁公投議題而產生對立，導致關心環境議題的各團體彼此廝殺、彼此攻擊，而應站起來共同面對，不然無論公投結果如何、全都是輸。

陳吉仲講到一半，接著有長達將近40秒時間哽咽、無法繼續言語，他努力克制情緒後說，中興大學有多位老師罹患肺腺癌，其中1人還在現場，如果非核家園的目標無法達成，那麼現在做的事情也都沒有意義，他與經濟部次長曾文生會負責、將大家的建議傳達給政府，希望將對藻礁的傷害降到最低。

陳吉仲並強調，公投就如同單一選舉的候選人，主將都不會嚴重廝殺，但底下殺成這樣，呼籲大家不要有不好的攻擊，否則，公投不過的話對藻礁是輸、公投即便過了對藻礁也是輸。

(中時 )