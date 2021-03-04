國民黨主席江啟臣接受路透社專訪，指中國大陸是台灣面臨的主要威脅，中廣董事長趙少康昨深夜發新聞稿指江的說法不精準，趙少康今天受訪表示，中國大陸的確是威脅，中共要自制且台灣不要沒事去戳人家，被問到江啟臣是否要撕掉國民黨紅統標籤，趙直言，兩岸政策是國民黨的強項，不要畏首畏尾，若想跟在民進黨屁股後面拾人牙慧，「選民就投民進黨就好了，投給國民黨幹嘛？」

對於江啟臣提出「一國兩制」在台灣沒有市場，趙少康表示，這個議題不用討論，大家都知道，不過，江啟臣可能對全面的情況不是那麼了解，有點倒果為因，其部分講法是不恰當的。

趙少康指出，中國大陸可能是台灣很大的威脅，但其市場大、經濟與軍事都強，就不要去惹它，台灣希望和平，又在鄰近大陸，沒事就去捅他，捅到讓台海被認為是全世界最危險熱點，反觀馬英九8年執政就沒有這樣，所以到底是誰在改變現狀？

趙少康坦言，中國大陸的確是威脅，一方面中共要自制，另一方面台灣不要沒事去戳人家，每天喊「來打啊！來打啊！」，需要這樣嗎？所以要看台灣怎麼因應。

趙少康強調，大陸也可能是台灣最大的紅利；去年台灣賺大陸1405億美金順差，相當於4兆新台幣，等於2個中央政府總預算，若沒有這個錢，股市會掉多少？台灣年輕人薪水不高也瘋迷股市，若股市跌個三成或五成，台灣會變成什麼樣子？中國大陸是福是禍、是威脅還是機會，全部在蔡英文、民進黨的一念之間，他只是提醒大家，運呼之妙存乎一心。

外界解讀江啟臣的論述是想要撕掉國民黨紅統標籤，趙少康說，他不認為國民黨是紅統，應該是如果共產黨有不對就批評，民進黨不對也批評民進黨，不卑不亢、不偏不倚，國民黨應有這樣的立場。但如果想跟在民進黨屁股後面，學民進黨作法，拾民進黨的牙慧，選民就投民進黨就好了，投給國民黨幹嘛？政黨要有自己的主張與大陸政策。

趙少康認為，只要為了台灣人民好，不能學民進黨，民進黨是給民眾吃迷幻藥，民進黨已經把兩岸搞這麼緊張，難道還要學民進黨嗎？

媒體詢問，江啟臣是否試圖淡化兩岸議題、九二共識？趙少康說，兩岸政策迴避不了，不是說不談就能沒有這個的問題，兩岸政策是台灣最重要的政策，也是國民黨的強項，不要畏首畏尾，該怎麼講就怎麼講，躲避不是辦法。

至於是否認同江啟臣的兩岸主張，趙少康呼籲，江啟臣要講清楚，當然會有正反不同的意見，到底有沒有被路透社亂章取義，江要把他的論述講清楚。

(中時 )