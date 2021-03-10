民進黨民調：耐震係數不足下 不到2成支持重啟核四。本報資料照

311日本福島核災十週年前夕。民進黨公布黨內針對重啟核四民調發現，高達7成3民眾不知道核電佔整體發電量比例不到10％；如果在考慮核四耐震係數不足下，僅19.2％支持重啟，不支持者達71.8％。

民進黨副秘書長林鶴明表示，有7成3的人不知道目前核電只佔了10％，所以台灣很多民眾不知道核電在台灣發電所承擔的配比不是那麼清楚，顯然需要很多時間跟社會大眾說明，目前占發電角色。知道這個配比之後，才會知道能源轉型的目標跟挑戰在什麼地方。

民調還顯示，對於台灣目前電力供應狀況，民眾的滿意度，多達73.6％滿意、20.5％不滿意。對於是否支持台灣推動能源轉型，70.9％支持、20.6％不支持。

對於8月將針對「重啟核四」進行公投，僅31.2％知道，卻有高達68.8％不支持。即便這個公投是由國民黨發起的，但泛藍支持者裡也僅有36.0％知道、64.0％不知道。

對於台灣目前核能的發電量佔整體發電量不到10％這一事情，僅有26.9％知道、73.1％不知道。

至於核四是位於斷層帶上，僅有38.3％知道，61.3％不知道。在考量核四廠耐震係數不足下，支不支持重啟核四？19.2％支持，71.8％不支持。

對於重啟核四前，是否應該先解決核廢料存放問題？有84.4％支持、10.7％不支持。

對於「核能污染」、「空氣污染」與「生態破壞」，民眾最怕哪一個？38.4％選擇核能污染、34.3％選擇空氣污染、21.6％選擇生態破壞。至於是否支持以綠電取代核電？80.6％支持、13.4％不支持。

這份民調於2021年3月8、9日進行訪問，共成功訪問1,023份，在95％信心水準下，抽樣誤差正負3.1％；訪問對象為20歲以上，並針對年齡、性別、戶籍等進行加權。

(中時 )