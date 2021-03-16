8月將有重啟核四、護藻礁、反萊豬等公投要舉行，國民黨立委鄭麗文今（16）日在立法院總質詢時要求行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲等閣員承諾若公投通過，下台負政治責任，蘇貞昌則強調，這次是政策公投不是政治公投。

鄭麗文質詢時表示，公投是民主政治的極致表現，當高度棘手的公共政策執政者沒辦法取得平衡或執政者跟老百姓意見不一樣，這時就透過公投充分討論決定，現在行政團隊跟公投的訴求相反，若公投通過，閣揆會不會辭職下台負政治責任？

蘇貞昌答詢時回應，這次是政策公投不是政治公投，光這次有四個公投，政策都見仁見智，都會有不同表達。鄭麗文不滿意蘇揆答案，並一一點名王美花、陳時中、陳吉仲等閣員上台表態。

王美花說，經濟部長是政治任命，長官要她繼續工作就繼續為人民工作，長官覺得她要離開就離開。陳時中指出，開放萊豬進口這件事是科學的，都是依據科學證據，不會因投票結果下台。陳吉仲說，不管公投結果怎樣，都希望台灣整個養豬產業永續經營，更何況現在儀表板上呈現沒有任何含萊劑豬肉進來。

鄭麗文強調，若主張的政策被公投民意否決，蘇貞昌應立下典範，負起政治責任。

(工商 )