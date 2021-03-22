AZ疫苗今(22日)開打，行政院長蘇貞昌今上午7時40分赴台大醫院接種疫苗，比新北巿長侯友宜上午8時出席的亞東醫院接種活動，硬是提前20分鐘，搶下全台第一針，但並未開放媒體拍攝，引發外界質疑。媒體人韋安今在臉書寫下，其實侯友宜之前就說，中央與地方首長應該以身作則帶頭施打，「民眾有疑慮，我毫不猶豫」，比起蘇貞昌、陳時中這兩天才「搶」著公開打疫苗，讓他忍不住說侯友宜「這才是真正超前部署」。
韋安22日在臉書分析，侯友宜在之前就説要帶頭打疫苗，蘇貞昌、陳時中這兩天才「搶」著公開打疫苗，因此他認為侯在防疫方面，説的、做的，總是走在中央前面，這才是真正「超前部署」。
媒體詢問侯友宜，亞東醫院本來是全台第一針，但蘇貞昌卻提早20分施打，是否彼此間互相較勁？侯強調，市長鼓勵醫護施打，所以一開始施打就來關心，感謝亞東醫院院長願意帶頭施打，何時打、誰先打都不重要，重要是鼓勵大家一起來打AZ疫苗。他也說，身為地方醫療機構，開打第一天醫院上班時間都很早，大約7時至8時，亞東醫院安排8時施打，是一般的工作時間點。
看完侯友宜回應後，韋安表示，「誰在作秀？誰在作事？誰在真心保護醫護第一線，還用説嗎，早就很清楚！」最後，他更稱，抗疫英雄不是陳時中，侯友宜早就真正超前部署。
文章來源：韋安臉書
(中時新聞網)
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